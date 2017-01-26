Советник президента предложил ограничить интернет в РоссииВ России необходимо ограничить интернет, как в Китае. поскольку это единственная возможность обеспечить информационную безопасность страны, заявил советник президента по вопросам развития интернета Герман Клименко, передает Интерфакс.

«Путь один — это китайский вариант. Безусловно, контроль нужен, потому что не существует ни одной возможности это предотвратить. Китай менее щепетилен к мнению общества, они оценили угрозу и ограничили интернет. Теперь у них таких проблем нет», — сказал Клименко.

Он также посетовал, что работающие в России иностранные компании не отвечают на запросы российских равоохранительных органов.

«К сожалению, мы не можем написать в What's app и попросить отключить шифрование», — добавил Клименко.

При этом он заявил: если иностранные мессенджеры и соцсети не будут сотрудничать с правоохранительными органами «любое уважающее себя государство должно их выкинуть».

Эти заявления Клименко сделал на лекции «Информационная безопасность России» в рамках курса «Армия и общество», который проходит в Военной академии Генштаба ВС РФ. Цель курса — расширение универсальных и общепрофессиональных компетенций военнослужащих для организации взаимодействия армии и общества.