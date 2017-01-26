Железнодорожный районный суд Симферополя постановил арестовать адвоката Эмиля Курбединова на 10 дней.

ФСБ также провела обыски в его офисе в рамках проверки сведений о причастности ряда лиц к преступлению, предусмотренному 205.5 УК РФ (Организация деятельности террористической организации и участие в ней).

Курбединова арестовали на 10 суток по статье 20.3 (публичное демонстрирование символики запрещенных организаций). Доказательством послужила видеозапись с митинга организации в Крыму, которая состоялась еще в 2013 году.

Курбединов частично признал вину. В то же время он заявил, что «ни о какой пропаганде речь не идет». Дело в том, что в 2013 году, когда Крым был частью Украины, организация не была запрещена и действовала легально, объяснил он. «Я разместил и забыл об этом. Если бы сотрудники ЦПЭ сообщили мне, что эта запись нарушает закон, я бы сразу удалил ее. Какого-то умысла не было. Я просто забыл о записи», — рассказал в суде Курбединов.

Суд также приговорил к 12 суткам административного ареста еще одного задержанного, активиста Сейрана Салиева. Ему вменялись две статьи — 20.3 и 20.29 (производство и распространение экстремистских материалов).

В четверг спецслужбы Крыма провели спецоперацию против участников «Хизб ут-Тахрира» (террористическая организация, запрещенная в России). В ходе оперативных мероприятий задержали Салиева и Курбединова.

«Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» переводится с арабского как «Партия исламского освобождения». Движение занимается распространением информационных материалов, изданием брошюр и литературы, призывающих к установлению мирового исламского халифата и свержению немусульманских правительств в арабских странах. В 2003 году Верховный суд причислил «Хизб ут-Тахрир» к числу террористических организаций и запретил ее деятельность.