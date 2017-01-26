Причиной аварии на Пензенской ТЭЦ-1 стало разрушение корпуса оборудования при проведении гидравлических испытаний после ремонта, передает Интерфакс.

После ремонта на подогревателе высокого давления (ПВД) турбогенератора проводили гидравлическое испытание. При повышении давления произошел отрыв корпуса ПВД.

Ранее в четверг на ТЭЦ произошел взрыв. В результате обрушились металлические конструкции на площади 600 кв метров. Погиб один человек.

ТЭЦ снизила нагрузку с 203 до 146 МВт. «По предварительным данным, в зоне отключения отопления находится 471 многоквартирный дом по ул. Московской и в Заводском районе Пензы», — заявили в прокуратуре Пензенской области.

Помимо этого, отключены от подачи тепла семь больниц, 40 детских садов и 27 школ.