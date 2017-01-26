Советник президента по вопросам развития интернета Герман Клименко уточнил, что не предлагал ограничивать в России интернет по модели Китая для обеспечения информационной безопасности, сообщает ТАСС.

«На самом деле я просто рассказывал, что в мире по регуляторике. Я имел ввиду, что если интернет ограничен, то обеспечить безопасность легче. Речи о том, чтобы ограничить интернет в РФ как в Китае, не шло», — сказал Клименко.

Ранее в четверг Клименко заявил, что в России необходимо ограничить интернет, как в Китае. «Путь один — это китайский вариант. Безусловно, контроль нужен, потому что не существует ни одной возможности это предотвратить. Китай менее щепетилен к мнению общества, они оценили угрозу и ограничили интернет. Теперь у них таких проблем нет», — добавил он.

Эти заявления Клименко сделал на лекции «Информационная безопасность России» в рамках курса «Армия и общество», который проходит в Военной академии Генштаба ВС России.