Президент Мексики Энрике Пенья Ньето отменил визит в Вашингтон, во время которого планировал встретиться с президентом США Дональдом Трапом, передает The Wall Street Journal.

«Этим утром мы сообщили Белому дому, что я не буду присутствовать на заседании, запланированном на следующий вторник», — написал Пенья Ньето в твиттере.

Планировалось, что встреча пройдет 31 января.

Лидер Мексики принял такое решение после того, как Трамп подписал указ о начале строительства стены на границе США и Мексики.Ранее Дональд Трамп заявил, что президенту Мексики стоит отменить поездку, если он не намерен платить за строительство стены.

Ранее Дональд Трамп подписал указ о строительстве стены, разграничивающей США и Мексику, чтобы не допускать нелегальных мигрантов. Протяженность границы составляет 3201 километр. Стоимость строительства стены оценирвают в 15-25 млрд долларов.

Трамп настаивает, что платить за стену в итоге будет Мексика — он обещал это в своих предвыборных речах. Накануне в интервью ABC Трамп заверил, что власти Мексики возместят 100% стоимости.