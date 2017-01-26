Министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш в интервью «Украинской правде» рассказал, что правительство Украины готовит документ по реинтеграции Крыма.

По его словам, правительство утвердило план по реинтеграции территорий Донбасса для создания благоприятных условий жителям этих территорий.

«По Крыму сейчас готовится похожий документ. Он будет обсуждаться с общественностью и международными партнерами. Думаю, на это нам нужен еще месяц», — сказал он.

Напомним, Крым вошел в состав России в марте 2014 года после состоявшегося в регионе референдума. Украина и страны Евросоюза признать результаты референдума отказался. В Москве считают, что процедура присоединения региона соответствовала нормам международного права.