В Москве полиция задержала таксиста, который вытокнул из машины женщину с маленьким ребенком, передает Интерфакс.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье 116 УК России (побои).

По информации правоохранительных органов, между водителем такси и пассажиркой возник конфликт из-за того, что ее сын испачкал ногами сиденье автомобиля.

«Водитель вышел из автомашины и вытолкнул мать вместе с ребенком, при этом мальчик упал и ударился головой о землю», — рассказали в полиции.

Инцидент произошел на Воронцовской улице.