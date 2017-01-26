Против вытолкнувшего из машины женщину с ребенком таксиста возбудили уголовное дело
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В Москве полиция задержала таксиста, который вытокнул из машины женщину с маленьким ребенком, передает Интерфакс.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье 116 УК России (побои).
По информации правоохранительных органов, между водителем такси и пассажиркой возник конфликт из-за того, что ее сын испачкал ногами сиденье автомобиля.
«Водитель вышел из автомашины и вытолкнул мать вместе с ребенком, при этом мальчик упал и ударился головой о землю», — рассказали в полиции.
Инцидент произошел на Воронцовской улице.