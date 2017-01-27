Президент США Дональд Трамп объявил, что рассчитывает вскоре побеседовать с российским лидером Владимиром Путиным, передает Fox News.

По словам собеседника CNN в администрации Трампа, первый диалог с Трампом в новой доложности состоится в субботу, 28 января. О планах провести телефонные переговоры также сообщила корреспондент NBC, ссылающаяся на собственный источник. Официально в Белом доме пока не прокомментировали эту информацию.

Накануне пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков рассказал, что представители России и США до сих пор не смогли договориться о дате телефонного разговора президентов двух стран. «Пока договоренность о телефонном разговоре не достигнута, не согласована дата телефонного разговора», — объяснил он.

Сам Трамп заявил, у него пока «не было еще обсуждений, но, насколько я понимаю, у нас скоро будет разговор с ним». Путин и Трамп общались по телефону после избрания Трампа, но до его инаугурации. Тогда политики договорились наладить межгосударственные отношения.