Бывший премьер-министр Франции, кандидат в президенты страны Франсуа Фийон заявил, что снимет свою кандидатуру с выборов, если ему предъявят какие-либо обвинения.

«Существует лишь одна вещь, которая смогла бы мне помешать быть кандидатом — это, если пострадает моя честь, если мне предъявят обвинения», — рассказал он в интервью TF1.

Накануне прокуратура Франции начала предварительную проверку в отношении супруги республиканца, Пенелопы Фийон. Ее заподозрили в злоупотреблениях государственными фондами, а также незаконном присвоении активов на должности парламентского помощника своего мужа.

Фийон отверг обвинения, заявив, что, таким образом его недоброжелатели «пытаются встретиться» с ним.

По данным источников издания Le Parisien, расследование против Пенелопы Фийон началось после публикации Canard Enchaine о том, что на посту помощницы своего мужа с 1992 по 2002 год, который тогда занимал должность члена парламента она заработала 500 тысяч евро. По информации газеты, найм в правительство членов семьи противоречит местным законам.

Франсуа Фийон — кандидат на пост главы государства от правой партии «Республиканцы». Его основным соперником является лидер «Национального фронта» Марин Ле Пен.