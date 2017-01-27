Президент Дональд Трамп намерен ввести импортный налог на товары из Мексики и направить полученные деньги на финансирование стены вдоль границы, передает «Би-би-си» со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Шона Спайсера.

С таким заявлением спикер Белого дома выступил сразу после того, как президент Мексики Энрике Пенья Ньето отменил свой визит в Вашингтон.

По словам Спайсера, налог на импорт из Мексики сможет генерировать около 10 миллиардов долларов в год. Речь идет о введении 20% налога на торговый баланс.

По мнению министра экономики Мексики Ильдефонсо Гуахардо, введение налога на импорт ударит по самим американцам. Его слова подтвердил министр иностранных дел Мексики Луис Видегарай, который также принимал участие в двухдневных переговорах с представителями новой администрации США.

«Налог на импортные поставки в США мексиканских товаров не будет означать, что Мексику заставят заплатить за стену, а вот американский потребитель заплатит больше за авокадо, стиральные машины, телевизоры», — заявил Видегарай.

В среду, 25 января, Дональд Трамп подписал указ о строительстве стены на границе с Мексикой. Лидер республиканцев в сенате Митч Макконнелл заявил, что стоимость стены составит от 12 млрд до 15 млрд долларов. Протяженность границы составляет более 3 тысяч километров.