Правительство учредило Фонд развития информационных технологий для «поддержки разработки и продвижения российского программного обеспечения», сообщает пресс-служба кабмина. В функции организации будет входить в том числе продвижение ПО за границецй.

Также фонд будет заниматься поддержкой научной, инновационной деятельности и развитием «инновационной инфраструктуры в сфере информационно-коммуникационных технологий».

Как сообщают в правительстве, организация будет взаимодействовать с крупными потенциальными заказчиками, а ее работа не потребует дополнительного финансирования, кроме предусмотренного российским бюджетом.

П=Проект постановления о создании фонда был внесен министерством связи и массовых коммуникаций в рамках обеспечение стабильного социально-экономического развития России в 2016 году.