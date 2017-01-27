Департамент по земельным и имущественным отношениям Севастополя ответил на запрос «Новой газеты» о массовом изъятии земли у членов дачных и жилищно-строительных кооперативов города.

«Основанием для оспаривания прав собственности граждан <...> является нарушение права собственности города федерального значения Севастополя на истребуемые земельные участки, — сообщил директор департамента Рустэм Зайнуллин. — В период с 20.03.2014 по 16.11.2016 Департаментом в судебные органы было предъявлено 261 требование к физическим лицам об истребовании земельных участков в собственность города Севастополя. Относительно вопроса о выплате компенсаций гражданам при изъятии земельных участков сообщаем, что предметом исковых заявлений Департамента является истребование имущества из чужого незаконного владения, а не изъятие земельных участков для государственных и муниципальных нужд, в связи с чем компенсация гражданам не предусмотрена».

О том, что севастопольцы, владеющие земельными наделами в городских кооперативах, начали получать иски от правительства и прокуратуры города с требованием изъятия земли, «Новая газета» сообщила 16 января.

В исках указывается, что при Украине выделение земли горожанам Севастопольской городской государственной администрацией происходило с нарушениями действующего на тот момент законодательства.