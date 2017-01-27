Правительство планирует сохранить расходы на программу развития научно-технологического комплекса на 25 млрд рублей, сообщает РБК со ссылкой на проект постановления.

Общая стоимость программы должна быть уменьшена с 228,7 млрд до 203,7 млрд рублей, из которых бюджетные — 168,3 млрд. РБК отмечает, что в профильном комитете Госдумы назвали новый бюджет «антинаучным и антиобразовательным».

Согласно документу, сократят траты, предусмотренные программой на 2014–2020 годы. В частности, на научные исследования потратят на 19 млрд рублей меньше.

В пояснительной записке не уточняется, о каких именно исследованиях идет речь. Однако самое крупное сокращение бюджета планируется в материально-технической инфраструктуре. И около трети финансирования потеряют проекты популяризации науки и проекты международных научных мероприятий.

На 7,2 млрд рублей увеличат расходы на строительство и реконструкцию научных и учебных организаций. Речь идет о Курчатовском институте, Московском энергетическом институте (МЭИ), Московском инженерно-физическом институте (МИФИ), Санкт-Петербургском политехническом университете.

Сокращение расходов связано с необходимостью привести программу в соответствие с федеральным бюджетом на ближайшие три года.