Госдума в третьем и окончательном чтении приняла законопроект, отменяющий уголовную ответственность за побои в семье.

За принятие законопроекта проголосовали 380 депутатов, против – трое.

Писатель и депутат Сергей Шаргунов на своей странице в фейсбуке рассказал, что был одним из троих парламентариев, которые проголосовали против. «Статьей 21 Конституции насилие запрещено. А теперь получается, бытовое насилие становится как бы и вполне нормальным явлением. По сути подан сигнал: бей, ничего такого», — написал он.

Проект закона предлагает перевести домашние побои из разряда уголовных преступлений в разряд административных правонарушений. Такая ответственность устанавливается, если преступление совершено впервые.

За повторные побои законопроект все же предусматривает уголовную ответственность.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин высказался в поддержку законопроекта о декриминализации нетяжких побоев в семье. Он назвал «ошибкой» норму, согласно которой побои в отношении близких родственников остаются в разряде уголовно наказуемых преступлений.

«Мы исходим из того, что вообще нужно исключать семейное насилие, нужно делать все для того, чтобы семьи были крепкими, чтобы не было конфликтов, но когда есть ошибка, ее нужно исправлять», — сказал Володин.

По его словам, при принятии решения по законопроекту депутаты опирались на социальные опросы, согласно которым 59% населения страны высказались против жесткого регулирования семейных конфликтов, которые не привели к вреду для здоровья.