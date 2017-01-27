В России до 2022 года появится единая федеральная база данных о зарегистрированных преступлениях. Об этом пишет газета «Ведомости».

По словам начальника управления правовой статистики Генпрокуратуры Олега Инсарова, согласование федеральной целевой программы «Создание и внедрение государственной автоматизированной системы правовой статистики» сейчас завершается в правительстве. На ее реализацию выделят от 9,3 до 11 млрд рублей при «реалистичном» подходе.

Как отмечает издание, подобная база станет независимой автоматизированной системой учета, которая сможет отслеживать любое дело с момента его возбуждения и до судебного решения. Предполагается, что в управлениях Следственного комитета, МВД, МЧС, ФСБ и ФСИН установят «автоматизированные рабочие места», которые позволят быстро и корректно вводить статистику в общую базу.

Помимо этого, с помощью сервиса каждый гражданин сможет подать заявление о преступлении в электронном виде, получить его номер и отслеживать ход дела на сайте.

Разработка новой электронной системы учеты была заказана Генпрокуратурой в 2012 году. Пилотная эксплуатация системы проводится с 2013 году в шести регионах, в 2015 году к ним присоединился еще 21 регион.

Ранее в январе в МВД рассказали о создании единой базы отпечатков пальцев всех иностранцев, прибывших на территорию России. В министерстве отмечали, что речь идет не только о трудовых мигрантах, а обо всех въезжающих.