Администрация президента США Дональда Трампа подготовила необходимые документы для отмены антироссийских санкций. Об этом со ссылкой на неназванные источники сообщают журналист Politico Сьюзен Глассер и эксперт Atlantic Council Фабрис Потье.

Сообщается, что речь идет о составлении указа, однако никаких подробностей о сроках отмены санкций и готовности Трампа его подписать нет.

Официального подтверждения это информации пока нет.

Известно, что 28 января Трамп проведет телефонные разговоры с президентом России Владимиром Путиным и канцлером Германии Ангелой Меркель.

Агентство Reuters со ссылкой на источник сообщает, что Трамп намерен поговорить с Меркель о России, однако не уточнило, будут ли лидеры обсуждать возможность снятия санкций, введенных в отношении России.

Путин и Трамп общались по телефону после избрания Трампа, но до его инаугурации. Тогда политики договорились наладить межгосударственные отношения.

Напомним, в конце своего президентского срока американский лидер Барак Обама на год продлил санкции в отношении России, введенные в связи с ситуацией на Украине.

Кроме того, в конце декабря 2016 года США ввели санкции против ГРУ Минобороны России, ФСБ и нескольких российских компаний, обвинив их в совершении кибератак. Накануне Нового года из страны выслали 35 российских дипломатов, которые, по мнению США, занимались разведывательной деятельностью.

Трамп в интервью газете Wall Street Journal заявил, что намерен сохранять введенные администрацией президента США Барака Обамы санкции «по крайней мере на протяжении какого-то времени».