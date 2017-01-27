Источники сообщили о подготовке администрацией Трампа указа об отмене антироссийских санкций
Администрация президента США Дональда Трампа подготовила необходимые документы для отмены антироссийских санкций. Об этом со ссылкой на неназванные источники сообщают журналист Politico Сьюзен Глассер и эксперт Atlantic Council Фабрис Потье.
Сообщается, что речь идет о составлении указа, однако никаких подробностей о сроках отмены санкций и готовности Трампа его подписать нет.
Официального подтверждения это информации пока нет.
Известно, что 28 января Трамп проведет телефонные разговоры с президентом России Владимиром Путиным и канцлером Германии Ангелой Меркель.
Агентство Reuters со ссылкой на источник сообщает, что Трамп намерен поговорить с Меркель о России, однако не уточнило, будут ли лидеры обсуждать возможность снятия санкций, введенных в отношении России.
Путин и Трамп общались по телефону после избрания Трампа, но до его инаугурации. Тогда политики договорились наладить межгосударственные отношения.
Напомним, в конце своего президентского срока американский лидер Барак Обама на год продлил санкции в отношении России, введенные в связи с ситуацией на Украине.
Кроме того, в конце декабря 2016 года США ввели санкции против ГРУ Минобороны России, ФСБ и нескольких российских компаний, обвинив их в совершении кибератак. Накануне Нового года из страны выслали 35 российских дипломатов, которые, по мнению США, занимались разведывательной деятельностью.
Трамп в интервью газете Wall Street Journal заявил, что намерен сохранять введенные администрацией президента США Барака Обамы санкции «по крайней мере на протяжении какого-то времени».