Один из фигурантов дела о госизмене, возбужденном против сотрудников центра информационной безопасности ФСБ, в прошлом был хакером. Об этом сообщает РБК со ссылкой на неназванные источники.

По информации издания, майор Дмитрий Докучаев примерно до середины 2000-х годов был специалистом по кибербезопасности и взлому, а пользователи Сети знали его под именем Forb​.

Собеседники издания отмечают, что Докучаев попал в поле зрения ФСБ из-за кардинга (воровства денег с кредитных карт). Об этом роде деятельности Forb рассказывал в интервью газете «Ведомости» в 2004 году. До 2005 года Forb также вел рубрику «Взлом» в журнале «Хакер». Главный редактор издания Илья Русанен не смог подтвердить или опровергнуть, что Forb и оперативник ФСБ — одно лицо.

РБК отмечает, что Докучаев был завербован под угрозой уголовного преследования и перешел на работу в спецслужбу. Один из собеседников издания подчеркнул, что это обычная практика: в ЦИБ ФСБ хватает сотрудников, которые в прошлом были хакерами.

Читайте также Троянский код. Хакеров и чекистов подозревают в государственной измене и передаче секретных данных американцам

Ранее на этой неделе СМИ сообщили об аресте руководителя одного из подразделений ЦИБ ФСБ Сергея Михайлова, фигурантом этого дела также стал топ-менеджер «Лаборатории Касперского» Руслан Стоянов. Сообщалось, что Управление собственной безопасности ФСБ проводит расследование о возможном получении сотрудником ЦИБ взятки от одной из иностранных организаций, а посредником в сделке мог стать сотрудник российской компании в сфере информационной безопасности.

По словам источников «Новой газеты», Михайлова задержали в ходе заседания коллегии ФСБ. При этом на голову Михайлову надели светонепроницаемый мешок.