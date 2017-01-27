Московский центр социальной адаптации «Люблино» назовут в честь главы благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизаветы Глинки (доктора Лизы), сообщается на сайте мэра Москвы.

Сотрудники центра обратились к городским властям назвать учреждение именем доктора Лизы. Инициативу поддержала комиссия по наименованию территориальных единиц Москвы под руководством заместителя столичного мэра Леонида Печатникова.

Центр социальной адаптации помогает бездомным восстановить документы и найти работу.

Ранее имя Елизаветы Глинки было присвоено военному детскому клиническому санаторию в Евпатории. О намерении назвать в честь доктора Лизы хоспис в Екатеринбурге сообщал мэр города Евгений Ройзман.

Елизавета Глинка погибла в авиакатастрофе в декабре. Самолет Ту-154 Минобороны России упал в Черное море, выполняя плановый рейс в Сирию, на авиабазу Хмеймим. На борту находились 92 человека: военнослужащие, артисты ансамбля имени Александрова, которые должны были сыграть праздничный концерт для российских военных и девять журналистов (среди которых сотрудники «Звезды», НТВ и Первого канала).