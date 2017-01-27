Василеостровский районный суд отказался принять иск о законности передачи Исаакиевского собора в Петербурге Русской православной церкви (РПЦ). Это следует из карточки дела, размещенной на сайте суда.

Накануне иск инициативной группы граждан к комитету имущественных отношений города был зарегистрирован, но 27 января суд решил не принимать исковое заявление.

В определении суда, с которым ознакомилась «Новая газета», сказано, что в решении комитета имущественных отношений (КИО), которое оспаривала инициативная группа, говорится только о подготовке предложений по передаче Исаакия РПЦ.

«Поскольку физические лица вправе обратиться в суд за защитой своих прав и законных интересов только в связи с передачей религиозной организации имущества религиозного назначения, а в данном случае оспариваемым распоряжением КИО решение о передаче имущества религиозного назначения религиозной организации не принималось, суд отказывает в принятии коллективного административного искового заявления», — сказано в решении Василеостровского районного суда.

По словам депутата заксобрания Петербурга Бориса Вишневского, суд незаконно отказал в принятии искового заявления.

«Вопрос о том, нарушены наши права или нет, а также содержание акта и нашего обращения обсуждается и решается на судебном процессе. Судья сейчас фактически предрешил будущее решение суда», - сказал «Новой газете» депутат.

Он добавил, что в ближайшее время намерен оспорить решение суда.

Напомним, истцами по делу о законности передачи Исаакиевского собора РПЦ выступают 20 человек, в том числе Борис Вишневский и депутат Александр Кобринский. В качестве заинтересованных сторон к делу привлечены комитет по культуре Петербурга, РПЦ в лице Московского Патриархата и государственный музей-памятник «Исаакиевский собор».

По мнению активистов, распоряжение комитета имущественных отношений от 30 декабря 2016 года о передаче Исаакиевского собора РПЦ незаконно. Оно, считают истцы, нарушает права граждан на доступ к объекту культурного наследия, участие в культурной жизни и гуманитарное и художественное образование.

В январе губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко заявил, что Исаакиевский собор будет передан в пользование РПЦ. При этом он сохранит функции музея. Позже на сайте Комитета имущественных отношений (КИО) Петербурга появилось распоряжение от 30 декабря 2016 года, в котором говорилось, что собор передадут РПЦ на 49 лет.

Общественность Санкт-Петербурга выразило несогласие с решением властей. В частности, против передачи собора РПЦ выступил Союз музейных работников.