Госдума в первом чтении приняла пакет законопроектов о безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ), передает РИА Новости.

В документе уточняется, что под КИИ подразумеваются информационные системы и информационно-телекоммуникационные сети госорганов. Руководители систем должны сотрудничать с госорганами, чтобы обеспечить их безопасность.

Планируется, что в Уголовный кодекс внесут новую статью — «Неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру РФ». Согласно документу создание вредоносных программ, «заведомо предназначенных для неправомерного воздействия на критическую информационную инфраструктуру», может наказываться штрафом в размере до миллиона рублей или тюремным заключением на срок до пяти лет.

Наказывать также будут за незаконный доступ и нарушение правил хранения подобной информации. В этом случае обвиняемые могут получить до десяти лет лишения свободы.