Президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин во время телефонного разговора обсудят те вопросы, в которых у стран пересекаются интересы, рассказал советник президента США Келлиэнн Конуэй в прямом эфире телеканала CBS.

«Я предполагаю, что они будут обсуждать, как вместе работать над теми проблемами, для решения которых обе страны могут найти общие основания. Это может быть уничтожение радикального исламского терроризма», — сказала Конуэй.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что во время таких разговоров «происходит обмен мнениями по текущему состоянию двусторонних отношений».

«Это первый телефонный контакт, ожидать от такого телефонного разговора субстантивных контактов по всему периметру вряд ли приходится», — добавил он.

Телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа состоится 28 января. Лидеры государств общались по телефону после избрания Трампа, но до его инаугурации. Тогда политики договорились наладить межгосударственные отношения.