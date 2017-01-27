Инспекция петербургского управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) выявила нарушения закона, которые были допущены при заключении контракта на 952 млн рублей на благоустройство территории у стадиона «Зенит Арена» на Крестовском острове, передает ТАСС.

Жалоба поступила в ведомство от юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Юрия Золотухина. В заявлении было указано, что контракт между властями города и компанией «Метрострой. Санкт-Петербург» был заключен с нарушением способа выбора поставщика.

Несмотря на выявленные нарушения закона о контрактной системе в сфере закупок, инспекция ФАС не стала возбуждать административное дело, пояснив, что такое решение уже вынесено контролирующим органом — комитетом государственного финансового контроля Санкт-Петербурга.

Речь идет о контракте, который был заключен 20 декабря прошлого года. По контракту «Метрострой» обязан не позднее 31 марта 2017 года провести​ работы по благоустройству территории у стадиона «Зенит Арена». Тогда власти Петербурга пояснили, что общая смета стройки не изменилась, а дополнительно потраченные средства позже планируют взыскать с бывшего генподрядчика строительства – компании «Трансстрой».

Позже на достройку «Зенит-Арены» выделили еще 2 млрд рублей. Предполагалось, что эти деньги будут потрачены на обустройство зоны контроля доступа стадиона и приспособление арены к Кубку Конфедераций и Чемпионату мира 2018 года.

Напомним, строительство стадиона на Крестовском острове началось в 2006 году. С этого момента несколько раз менялся проект арены, увеличивалась стоимость строительства с 6,9 млрд рублей до 42,3 млрд рублей. За 10 лет у строительства сменилось три генподрядчика. Последний из них — «Метрострой» — был назначен в августе 2016 года.