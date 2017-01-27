В Замоскворецком суде Москвы прошло третье заседание по делу Максима Панфилова, обвиняемого по «болотному делу». Как рассказала «Новой газете» адвокат Панфилова Мария Куракина, в пятницу допросили семерых бойцов ОМОНа.

«Показания у них были очень интересные. Защитники задавали вопросы, касающиеся процедуры задержания людей. Внятных ответов на них не получили. Сотрудники принимали решения о том, кто является благонадежным лицом, а кто нет, по внутреннему убеждению», — рассказала Мария Куракина.

Адвокат привела в пример показания омоновца Виктора Колмакова, который был потерпевшим по делу другого фигуранта «болотного дела» Ивана Непомнящих. В частности, Колмаков заявил, что задерживал тех, кто кричал «неправильные лозунги». На просьбу уточнить, какие именно, назвал: «Долой полицейское государство».

«Нет единого мнения (у потерпевших — ред.) является ли этот лозунг антиправительственным или нет», — добавила Мария Куракина.

Следующее заседание по делу Максима Панфилова пройдет 3 февраля.

Напомним, Максима Панфилова обвиняют по статьям «участие в массовых беспорядках» и «применение насилия в отношении представителя власти». По версии следствия, во время акции протеста на Болотной площади 6 мая 2012 года Панфилов якобы препятствовал задержанию «агрессивно настроенных граждан» и ударил сотрудника полиции, пытаясь сорвать с него каску.

В конце октября 2016 года его отправили в психиатрическую лечебницу, где он будет находиться до дня приговора.