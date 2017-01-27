Новая газета

Советник Трампа рассказала об обсуждении отмены санкций против России

Общество

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Администрация президента США рассматривает возможность отмены санкций против России. Об этом заявила советник президента Дональда Трампа Келлиэнн Конуэй в эфире телеканала FoxNews.

Такое заявление она сделала, отвечая на вопрос о том, что будут обсуждать президент США Дональд Трамп и российский лидер Владимир Путин во время телефонных переговоров, намеченных на 28 января. Помимо прочего, по словам советника Трампа, президенты обсудят  борьбу с террористами и радикалами.

Советник президента не уточнила, о каких ограничительных мерах идет речь: санкциях из-за присоединения Крыма, конфликта на Украине или из-за предполагаемого вмешательства России в процесс выборов в США.

Ранее журналист Politico Сьюзен Глассер и эксперт Atlantic Council Фабрис Потье сообщили, что администрация Трампа подготовила необходимые документы для отмены антироссийских санкций. По их словам, речь идет о составлении указа, однако никаких подробностей о сроках отмены санкций и готовности Трампа его подписать нет.

28 января Трамп проведет  телефонные разговоры с президентом России Владимиром Путиным, а также с канцлером Германии Ангелой Меркель. Агентство Reuters со ссылкой на источник сообщает, что  Трамп намерен поговорить с Меркель о России, однако не уточнило, будут ли лидеры обсуждать возможность снятия санкций, введенных в отношении России.

Путин и Трамп общались по телефону после избрания Трампа, но до его инаугурации. Тогда политики договорились наладить межгосударственные отношения.

Теги:
трамп, санкции, выборы, сша

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