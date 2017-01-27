Банк России обяжет российские банки отчитываться о счетах и вкладах госкорпораций, госкомпаний, стратегических предприятий и их дочерних структурах, сообщает пресс-служба регулятора. Соответствующий проект размещен на сайте ЦБ.

Документ расширяет перечень информации, который предоставляют банки регулятору. В пояснительной записке к документу сказано, что эта информация будет использоваться ЦБ для того, чтобы усилить надзор за кредитными организациями «в целях исключения риска утраты» денежных средств госструктур.

Проект указания подготовлен в рамках поручения президента России Владимира Путина. Он подлежит будет официально опубликован и вступит в силу с 31 марта. Предложения и замечания по проекту документа могут быть направлены регулятору до 1 февраля.

Осенью 2016 года Национальное рейтинговое агентство оценили потери российских госкомпаний и госкорпораций в банках, которые лишились лицензии Центробанка. За последние три года на сумму примерно в 250 млрд рублей.