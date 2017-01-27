Глава хостинга King Servers Владимир Фоменко заявил, что его компания никогда не арендовала серверы у компаний, связанных с основателем Chronopay Павлом Врублевским, передает RNS.

«Оборудование с 2012 года мы свое покупаем и ни у кого не арендуем, а размещаем на голландской площадке у голландской компании. Как там Врублевский задействован — вообще не в курсе. У нас все контракты с голландцами — Serverius», — заявил Фоменко.

Кроме того, King Servers также не работает с Рублевским ни по каким направлениям. Он заверил, что контакты с предпринимателем были в сентябре 2016 года, после сообщений в СМИ об атаках на избирательные системы в США.

В беседе с RNS Фоменко отметил, что правоохранительные органы не запрашивали у его компании информацию о клиентах. «Никто не запрашивал. Какие-то частные компании по безопасности пытались получить, но мы им дать не могли. Только органам. А органы не обращались», — заверил он.

В сентябре власти США обвинили Фоменко в кибератаке на избирательную систему страны. Взлом был произведен с восьми серверов, шесть из которых принадлежали King Servers.

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По информации «Новой газеты», компания King Servers арендовала серверы у голландской компании, контролируемой Врублевским. Об этом узнали в ФСБ, и управление собственной безопасности в сентябре начало служебную проверку.

В декабре выяснилось, что информацию о King Servers, Фоменко и Врублевском американские спецслужбы получили от начальника 2-го оперативного управления Центра информационной безопасности ФСБ Сергея Михайлова.

В настоящее время задержаны Сергей Михайлов, сотрудник «Лаборатории Касперского» Руслан Стоянов и офицер Центра информационной безопасности ФСБ Дмитрий Докучаев. Задержания прошли еще в декабре.

Дмитрий Докучаев, по сведениям «Новой», является одним из членов хакерской группировки «Анонимный интернационал» («Шалтай-Болтай»).