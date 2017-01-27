«Народный губернатор» Луганска и первый лидер самопровозглашенной Луганской народной республики Валерий Болотов умер в пятницу в Москве, передает Интерфакс со ссылкой на главу информационного центра «Юго-восточный фронт» Константина Кнырика.

По предварительной информации, он скончался от сердечного приступа в своей московской квартире. «Ему внезапно стало плохо», — объяснил собеседник агентства.

Первый лидер самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Бородай рассказал РИА Новости, что в последнее время у Болотова были проблемы с сердцем, однако причину смерти он не назвал.

В апреле 2014 года во время протестов на востоке Украины Валерий Болотов стал сначала луганским «народным губернатором», а затем, после создания ЛНР, Болотов был избран на пост главы непризнанного государства.

В августе 2014 года Болотов объявил об отставке. Его сменил Игорь Плотницкий, являющийся лидером ЛНР по сей день.

В августе в отставку ушли также глава ДНР Александр Бородай и лидер вооруженных сил донецких сепаратистов Игорь Стрелков. Место Бородая во главе ДНР занял Александр Захарченко.