Президент США Дональд Трамп заявил, что говорить о возможном снятии санкций с России пока рано, передает Reuters. Об этом он сказал по итогам встречи с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй.

«О санкциях говорить пока слишком рано. Но мы рассчитываем на хорошие отношения со всеми странами, у нас могут быть замечательные отношения с Россией», — сказал он.

В то же время Мэй заявила, что санкции нельзя снимать до момента полного исполнения Россией условий Минских соглашений. Ранее Мэй также заявляла, что с Россией необходимо общаться «с позиции силы».

Сенатор и экс-кандидат в президенты Джон Маккейн выразил надежду на то, что Трамп не встанет на «безрассудный курс».

По словам источника в администрации Белого дома, санкции, вероятно, будут обсуждаться в телефонном разговоре Трампа с президентом России Владимиром Путиным. Напомним, лидеры государств поговорят по телефону впервые с момента инаугурации Трампа в субботу, 28 января.

Ранее советник Трампа Келлиэнн Конуэй заявила, что вопрос снятия санкций «находится в процессе рассмотрения». Журналист издания Politico Сьюзан Глассер сообщила, что администрация Трампа, вероятно, готовится снять санкции.