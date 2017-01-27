Генпрокуратура проверит ФСИН из-за жалоб на работу с правозащитниками
Генпрокуратура России начала проверку Федеральной службы исполнения наказаний России (ФСИН) об исполнении ведомством норм об общественном контроле в местах лишения свободы, передает ТАСС со ссылкой на официального представителя Генпрокуратуры Александра Куренного.
Проверку начали по поручению президента России Владимира Путина. Глава государства потребовал проверить ФСИН после встречи с членами Совета по правам человека в декабре.
Куренной в разговоре с РБК объяснил, что Генпрокуратура проверяет, «имеют ли место факты воспрепятствования деятельности членов ОНК по реализации своих полномочий со стороны должностных лиц уголовно-исполнительной системы».
Также прокурорская проверка покажет, как руководство колоний и СИЗО реагирует на сообщения правозащитников о нарушениях прав заключенных.
О том, что Путин поручил проверить ФСИН, стало известно в начале января. Результаты проверки должны быть подготовлены к сентябрю.
Члены СПЧ пожаловались Путину на то, что в колониях не разрешают снимать на камеру и записывать на диктофон ход проверок, ссылаясь на некие нормативы ФСИН.