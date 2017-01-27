«Рай» Кончаловского получил «Золотого орла» за лучший фильм
Лауреатом премии «Золотой орел» за лучший фильм 2016 года стала картина Андрея Кончаловского «Рай».
«Большое спасибо членам Академии, от меня лично как президента другой академии, "Ника" (. . .) Наш фильм посвящен русским эмигрантам, которые отдали жизни в Париже за спасение еврейских детей. Они стали национальными героями Франции (. . .) Сегодня День памяти жертв Холокоста. Я надеюсь, что наш фильм в какой-то степени внес вклад в то, чтобы это никогда не забывалось», — цитирует Кончаловского Интерфакс.
Кроме того, лента получила призы за лучшую режиссуру и лучшую женскую роль — главную героиню фильма играет Юлия Высоцкая.
Лучшим актером в 2016 году, по версии «Золотого орла», стал Иван Янковский, сыгравший в «Пиковой даме». Сергей Шакуров («Экипаж») и Елена Яковлева («Самый лучший день») стали лауреатами премии за лучшие роли второго плана.
В номинации за лучший телефильм или минисериал победил «Клим» Карена Оганесяна, который продюсировала студия Александра Цекало. «Тихий Дон» Сергея Урсулюка был признан лучшим телесериалом 2016 года.
Роль Константина Лавроненко в «Климе» стала лучшей актерской работой на телевидении, а лучшей актрисой на ТВ в 2016 году объявлена Ольга Погодина, сыгравшая в «Маргарите Назаровой».
Приз за лучший сценарий получил Юрий Арабов, автор фильма «Монах и бес». Лучшим зарубежным фильмом в российском прокате стал «Выживший» режиссера Алехандро Г. Иньярриту.
Церемония вручения национальной кинематографической премии проходит в столице в пятницу в павильоне №1 киноконцерна «Мосфильм».