Лауреатом премии «Золотой орел» за лучший фильм 2016 года стала картина Андрея Кончаловского «Рай».

«Большое спасибо членам Академии, от меня лично как президента другой академии, "Ника" (. . .) Наш фильм посвящен русским эмигрантам, которые отдали жизни в Париже за спасение еврейских детей. Они стали национальными героями Франции (. . .) Сегодня День памяти жертв Холокоста. Я надеюсь, что наш фильм в какой-то степени внес вклад в то, чтобы это никогда не забывалось», — цитирует Кончаловского Интерфакс.

Кроме того, лента получила призы за лучшую режиссуру и лучшую женскую роль — главную героиню фильма играет Юлия Высоцкая.

Лучшим актером в 2016 году, по версии «Золотого орла», стал Иван Янковский, сыгравший в «Пиковой даме». Сергей Шакуров («Экипаж») и Елена Яковлева («Самый лучший день») стали лауреатами премии за лучшие роли второго плана.

В номинации за лучший телефильм или минисериал победил «Клим» Карена Оганесяна, который продюсировала студия Александра Цекало. «Тихий Дон» Сергея Урсулюка был признан лучшим телесериалом 2016 года.

Роль Константина Лавроненко в «Климе» стала лучшей актерской работой на телевидении, а лучшей актрисой на ТВ в 2016 году объявлена Ольга Погодина, сыгравшая в «Маргарите Назаровой».

Приз за лучший сценарий получил Юрий Арабов, автор фильма «Монах и бес». Лучшим зарубежным фильмом в российском прокате стал «Выживший» режиссера Алехандро Г. Иньярриту.

Церемония вручения национальной кинематографической премии проходит в столице в пятницу в павильоне №1 киноконцерна «Мосфильм».