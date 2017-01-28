Причиной крушения самолета ту-154 Минобороны в Черном море стала ошибка экипажа, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источник, близкий к следствию.

Эксперты, которые расследуют причины катастрофы, исключили техническую неисправность самолета.

Пока точно неизвестно, какую ошибку совершил экипаж, потому что расследование продвигается медленно. Источник издания объясняет, что в ходе расследования возникли проблемы с бортовым самописцем, который является «катушечным магнитофоном образца 1980-х, и для получения с него полноценной информации сегодня не осталось ни оборудования, ни специалистов». Для расшифровки эксперты обратились в Межгосударственный авиакомитет, который занимается расследованием «"гражданских" авиакатастроф, происшедших на территории стран бывшего СНГ».

Ранее стало известно, что Минобороны может отказаться от использования Ту-154. В Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) рассказали, что уже предложили Минобороны заменить самолеты на Sukhoi Superjet 100 и Ту-214.

Самолет Минобороны Ту-154 разбился утром 25 декабря в шести километрах от взлетно-посадочной полосы аэропорта Адлера в акватории Черного моря. На борту находились 92 человека: военнослужащие, артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова, которые должны были сыграть праздничный концерт для российских военных, девять журналистов (сотрудники «Звезды», НТВ и Первого канала) и глава благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка (доктор Лиза).