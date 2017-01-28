Президент США Дональд Трамп подписал указ, согласно которому временно запрещен прием беженцев в страну, передает Reuters.

В частности, на неопределенный срок документ запрещает прием сирийских беженцев. Позже приоритет в получении статуса беженца будут отдавать представителям преследуемых религиозных меньшинств.

На 120 дней приостановлен прием беженцев в целом.

Помимо этого, в течение 90 дней граждане Сирии, Ирана, Ирака, Ливии, Сомали, Судана и Йемена не смогут посетить США.

Сам Трамп заявил, что подписывает указ в целях безопасности. По его мнению, это поможет оградить США от террористов.

«Мы устанавливает новые проверочные меры, которые призваны оградить США от радикальных исламских террористов. Мы не хотим, чтобы они появлялись здесь. Мы хотим гарантировать то, что мы не принимаем в свою страну те самые угрозы, против которых наши мужчины и женщины борются за границей», — сказал он.

Ранее агентство сообщало, что Дональд Трамп планирует подписать указ о создании в Сирии зон безопасности для гражданских лиц. По информации агентства, создание таких зон может привести к усилению военного присутствия США в Сирии.