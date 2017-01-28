Президент Мексики Энрике Пенья Ньето выделит 47,5 млн долларов на защиту своих граждан, проживающих в США, передает РИА Новости со ссылкой на заявление главы сената Мексики Пабло Эскудеро.

По его словам, средства будут направлены на «консульскую помощь», президент пообещал увеличить сумму, случае ее нехватки.

«Он (президент Мексики — ред.) попросил, чтобы в палате депутатов и сенате были созданы группы законодателей, которые могли бы действовать совместно с исполнительной властью в выработке государственной политики и конкретных мер, чтобы определить, куда нам двигаться», — сказал Эскудеро.

Ранее президент США Дональд Трамп и Энрике Пенья Ньето провели телефонные переговоры, во время которого обсудили торговый дефицит между странами, а также поток нелегального оружия и наркотиков через границу.

Лидеры государств договорились не обсуждать публично вопрос строительства стены на границе стран.

Дональд Трамп подписал указ о строительстве стены, разграничивающей США и Мексику, чтобы не допускать нелегальных мигрантов. Стоимость строительства стены оценирвают в 15-25 млрд долларов.

После этого мексиканский президент отменил визит в Вашингтон, где должен был встретиться с Трампом.