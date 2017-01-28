Полицейская служба безопасности (ПСБ) Норвегии обвинила российские спецслужбы во вмешательстве в работу Нобелевского комитета, передает Норвежская государственная телерадиокомпания NRK.

По мнению норвежских правоохранителей, Россия пыталась препятствовать присуждению Нобелевской премии мира президенту Украины Петру Порошенко в 2015 году.

Летом 2015 года, сообщает NRK, в интернете появилось письмо за подписью спикера Верховной Рады Владимира Гройсмана к поверенному в делах США в Норвегии. Согласно документу, президент Порошенко требовал от американских дипломатов гарантий присуждения награды. Они, в свою очередь, якобы заручились поддержкой двух из пяти членов Нобелевского комитета.

Власти Украины позднее опровергли подлинность этого письма.

После публикации документа, отмечает телерадиокомпания, в офис к секретарю комитета и директору Норвежского нобелевского института Улаву Ньелстаду пришли двое представителей посольства России. Норвежские спецслужбы называют одного из них офицером Службы внешней разведки России.

В самом посольстве России заявили, что попытка ПСБ выставить «рутинную дипломатическую работу» операцией спецслужб представителям диппредставительства «кажется паранойей». В посольстве также рассказали, что целью встречи был «сбор и анализ информации о внешней и внутренней политике и обмен мнениями».

Напомним, в 2015 году Нобелевский комитет присудил премию мира Комитету национального диалога в Тунисе за вклад в строительство плюралистической демократии по итогам Жасминовой революции в 2011 году.