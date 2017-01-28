В Красноярске мужчина на улице открыл стрельбу из охотничьего ружья
В Красноярске полиция задержала мужчину, который открыл стрельбу на улице из охотничьего ружья, сообщается на сайте регионального МВД.
«Полицейские в Красноярске оперативно пресекли действия злоумышленника, который стрелял из охотничьего оружия на пр. Металлургов», — сказано в сообщении.
О стрельбе сообщили местные жители. По информации правоохранительных органов, мужчина сделал несколько выстрелов в своей квартире, а после этого «вышел на улицу, где в торговом павильоне учинил погром».
Мужчину задержали. Полиция изъяла у него гладкоствольное охотничье ружье «Сайга».