В Красноярске полиция задержала мужчину, который открыл стрельбу на улице из охотничьего ружья, сообщается на сайте регионального МВД.

«Полицейские в Красноярске оперативно пресекли действия злоумышленника, который стрелял из охотничьего оружия на пр. Металлургов», — сказано в сообщении.

О стрельбе сообщили местные жители. По информации правоохранительных органов, мужчина сделал несколько выстрелов в своей квартире, а после этого «вышел на улицу, где в торговом павильоне учинил погром».

Мужчину задержали. Полиция изъяла у него гладкоствольное охотничье ружье «Сайга».