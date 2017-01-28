Специалисты Межгосударственного авиационного комитета (МАК) будут участвовать в расследовании авиакатастрофы Ту-154 Минобороны, передает Интерфакс.

«К нам действительно обратились за помощью, и МАК направит специалистов для участия в расследовании», — сказал представитель комитета.

По его словам, в научно-техническом центре МАК есть оборудование, которое позволяет анализировать записи бортовых самописцев различных поколений, включая Ту-154.

Ранее «Коммерсант» со ссылкой на источник сообщил, что во время расследования возникли проблемы с бортовым самописцем, который является «катушечным магнитофоном образца 1980-х, и для получения с него полноценной информации сегодня не осталось ни оборудования, ни специалистов». Для расшифровки эксперты обратились в Межгосударственный авиакомитет.

Эксперты, которые ведут расследования, считают, что причиной крушения самолета стала ошибка экипажа.

Самолет Минобороны Ту-154 разбился утром 25 декабря в шести километрах от взлетно-посадочной полосы аэропорта Адлера в акватории Черного моря. На борту находились 92 человека: военнослужащие, артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова, которые должны были сыграть праздничный концерт для российских военных, девять журналистов (сотрудники «Звезды», НТВ и Первого канала) и глава благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка (доктор Лиза).