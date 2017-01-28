Начальник отделения боевых алгоритмов и программ соединения противоракетной обороны (ПРО) ВКС России полковник Ильгар Тагиев в эфире радиостанции «Эхо Москвы» рассказал, что испытания новой противоракеты ближнего действия российской системы ПРО пройдут в ближайшие два-три года.

«Ежегодно на полигоне Сары-Шаган проходят 1-2 испытательных пуска стоящих на вооружении противоракет для подтверждения их тактико-технических характеристик. В течение ближайших двух-трех лет там же будут проводиться испытания противоракеты нового поколения, которая создается в России», — сказал Тагиев.

По его словам, средства перехвата, которые в настоящее время стоят на вооружении, не имеют аналогов в мире.

Он отметил, что скорость полета противоракеты составляет «не менее 3 километра в секунду, что превышает скорость пули в несколько раз».