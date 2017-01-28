Роскомнадзор заблокировал французский видеосервис Dailymotion, передает RNS со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По словам представителей Роскомнадзора, ресурс «будет заблокирован на постоянной основе».

Dailymotion заблокируют по решению Мосгорсуда, которое было принято в декабре 2016 года. Тогда суд удовлетворил иск телеканала «Пятница», который пожаловался на незаконные трансляции своих программ на Dailymotion. В частности, речь идет о «Ревизорро», «Пацанки», «Магаззино».

Представители портала не обжаловали приговор, ранее они говорили, что не знают о судебном решении.