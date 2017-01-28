Новая газета

Роскомнадзор заблокировал видеосервис Dailymotion

Общество

Роскомнадзор заблокировал французский видеосервис Dailymotion, передает RNS со ссылкой на пресс-службу ведомства. 

По словам представителей Роскомнадзора, ресурс «будет заблокирован на постоянной основе».

Dailymotion заблокируют по решению Мосгорсуда, которое было принято в декабре 2016 года. Тогда суд удовлетворил иск телеканала «Пятница», который пожаловался на незаконные трансляции своих программ на Dailymotion. В частности, речь идет о «Ревизорро», «Пацанки», «Магаззино».

Представители портала не обжаловали приговор, ранее они говорили, что не знают о судебном решении.

Теги:
блокировка сайтов, роскомнадзор

Читайте также

Рейтинг@Mail.ru

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google ChromeFirefoxOpera