В Петербурге при штурме «музея Новороссии» ранили полицейского, передает «Фонтанка».

По информации издания, предполагаемые участники массовой драки на улице Декабристов скрылись от сотрудников полиции в «музее Новороссии». Один из них открыл стрельбу и ранил полицейского.

По информации регионального Следственного комитета, массовая драка произошла на улице Декабристов, один из участников открыл стрельбу в воздух из травматического пистолета. Когда на место происшествия приехали полицейские, участники драки скрылись в подвальном помещении.

«После применения полицейскими спецсредств для открытия двери подвала, один из злоумышленников выстрелил через нее из охотничьего оружия в сторону полицейских, — заявили в ведомстве, отметив, что полицейский был ранен картечью.

Сейчас сотрудник находится в больнице. Стрелявший задержан. Открыто уголовное дело по статье 317 УК России (посягательство на жизнь сотрудника полиции).

В свою очередь, представители «музея Новороссии» рассказали, что рано утром «один из сторожей Музея Новороссии вышел в магазин за сигаретами» с рацией, на улице «у него произошел словесный конфликт с двумя подвыпившими молодыми людьми». Сторож успел предупредить о конфликте своих коллег.

«Остальные три человека из наших музейных ребят оперативно пришли на помощь своему товарищу и прибыв на место конфликта один из наших ребят достал зарегистрированный травматический пистолет и произвел один выстрел в воздух», — добавил представитель «музея Новороссии» (орфографии и пунктуация сохранены — ред.).

После этого из-за «численного перевеса нападавших» сотрудники «музея Новороссии» забаррикадировались в помещении. Чуть позже, продолжают авторы сообщения, начали с криками «Откройте, полиция!» начали выбивать дверь.

«Безусловно в это никто не поверил. Когда во внутрь музея распылили газ, один из наших произвел выстрел из зарегистрированного ружья в сторону двери чтобы напугать их», — сказано в сообщении (орфографии и пунктуация сохранены — ред.).