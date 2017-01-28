Вице-премьер Дмитрий Рогозин рассказал, что запуски ракет-носителей «Протон-М» будут возобновлены через три с половиной месяца.

По его словам, все виновные в подмене документации ракет «будут жестко наказаны».

В субботу Дмитрий Рогозин и глава «Роскосмоса» Игорь Комаров провели рабочее совещание на Воронежском механическом заводе.

Ранее руководство «Роскосмоса» решило отозвать двигатели второй и третьей ступени ракет-носителей «Протон-М» из-за технологических проблем. Проблемы с двигателями вскрылись во время огневых испытаний.

Эксперты пришли к выводу, что при их сборке использовали «неликвидные компоненты»: в двигателях применяли не материалы с содержанием драгоценных металлов, а их менее жаростойкие аналоги.

Сообщалось, что из-за выявленных проблем первый запуск «Протона» может состояться не ранее лета 2017 года.

Напомним, по одной из версий, неполадки в двигателе могли стать причиной причиной крушения космического корабля «Прогресс»1 декабря в районе Тувы.