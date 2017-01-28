В октябре 2016 года сотрудники ФСБ задержали лидера хакерского проекта «Шалтай-Болтай», сообщает «Росбалт» со ссылкой на источник.

По данным «Росбалта», им является журналист Владимир Аникеев, известный под псевдонимом Льюис.

Аникеева задержали, когда он прилетел с Украины в Санкт-Петербург, уточнил источник агентства. Затем доставили в Москву. Там Следственное управление ФСБ предъявило ему обвинение по статье 272 УК РФ («неправомерный доступ к компьютерной информации»).

Собеседник рассказал, что «Аникеев сразу начал сотрудничать со следствием и давать развернутые показания, в которых неоднократно упоминался [начальник 2-го оперативного управления Центра информационной безопасности ФСБ Сергей] Михайлов — как лицо, связанное с командой “Шалтай-Болтая”».

Источник уточнил, что сотрудников ФСБ в первую очередь интересовала публикация переписки помощника президента России Вячеслава Суркова.

По данным «Росбалта», в начале 2016 года подразделение Михайлова стало разрабатывать «Шалтай-Болтай». Уже летом, пишет агентство, оно вычислило членов группы. В Санкт-Петербурге были проведены обыски. Где именно они проходили, источник не сообщил, однако отметил, что официальные причины обысков были другими.

После этого у «Шалтая-Болтая» появился «куратор» — им, как утверждает источник «Росбалта», стал именно Михайлов.

В декабре 2016 года по подозрению в госизмене были арестованы несколько офицеров ФСБ. По данным «Новой газеты», это заместитель главы Центра информационной безопасности ФСБ Сергей Михайлов, его подчиненный Дмитрий Докучаев, а также сотрудник «Лаборатории Касперского» Руслан Стоянов и еще два человека. В том числе коллега Михайлова, офицер Центра информационной безопасности ФСБ.

Дмитрий Докучаев, по сведениям «Новой», является одним из членов хакерской группировки «Шалтай-Болтай».