Во время встречи депутатов с избирателями, которая прошла в Санкт-Петербурге на Марсовом поле, противники передачи Исаакиевского собора РПЦ объявили о начале кампании гражданского сопротивления, создании штаба и выдвижении инициативы по проведению референдума. Об этом «Новой газете» рассказал депутат заксобрания города Борис Вишневский.

Кроме этого, депутаты заявили о своем намерении и дальше «писать депутатские запросы и одновременно оспаривать дело в суде, также выдвигалось требование об отставке губернатора Полтавченко, если он не откажется от этой безумной затеи», добавил Вишневский.

По его словам, мероприятие продлилось около часа (по окончании каждый желающий мог отдельно пообщаться с депутатами), и прошло спокойно, несмотря на то, что рядом проходили две акции НОД, из-за якобы массовости которых власти Петербурга отказали организаторам провести встречу в формате митинга.

«В общей сложности, на обеих акциях НОД было 50, может быть, 100 человек. А у нас была заполнена треть Марсова поля», — подчеркнул Вишневский.

Он добавил, что один из членов НОД уже в самом конце попытался создать конфликтную ситуацию, однако его сразу же сдали полиции.

Вишневский отметил, что «полиция вела себя безукоризненно, кроме странной претензии насчет мегафона»: после нескольких выступлений депутатов полиция попросила его не использовать.

«Я не знаю нормы в законе, которая запрещает на встрече с избирателями использовать мегафон», — заявил Вишневский.

«Мы считаем, что мероприятие прошло исключительно удачно. По нашим расчетам, было от пяти до восьми тысяч человек, хотя полиция говорит о двух. Наша главная задача была показать, что нас много. И нам это удалось», — заключил депутат.

Напомним, за день до этого, 27 января, Василеостровский районный суд отказался принять иск о законности передачи Исаакиевского собора в РПЦ. По мнению Вишневского, решение суда об отказе в приятии иска является незаконным.

В январе губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко заявил, что Исаакиевский собор будет передан в пользование РПЦ, но при этом сохранит функции музея.

Позже на сайте Комитета имущественных отношений (КИО) Петербурга появилось распоряжение от 30 декабря 2016 года, из которго следовало, что собор передадут РПЦ на 49 лет.

Общественность Санкт-Петербурга выразила несогласие с решением властей. В частности, против передачи собора РПЦ выступил Союз музейных работников.