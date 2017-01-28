Задолженность Белоруссии за уже поставленный российский газ достигла 550 млн долларов, заявил вице-премьер Аркадий Дворкович, передает ТАСС.

По словам Дворковича, эта сумма основывается на расчетах российской стороны.

«Ведем переговоры. Прогресса нет. Аргументация не меняется. Меняются варианты решения, но пока не нашли взаимоприемлемых. Мы в любом случае настаиваем на оплате в полном объеме прошлого года по той формуле, которая была ранее», — заявил вице-премьер.

Напомним, с начала 2016 года Белоруссия добивается снижения цен на российский газ со $132 до $73 за тысячу кубометров.

В прошлом году Россия заявила о задолженности Белоруссии за поставленный газ в размере более 300 млн долларов и в ответ на это более чем на треть сократила поставки беспошлинной нефти в республику.

В октябре прошлого года Дворкович заявил, что в результате переговоров была достигнута договоренность о выплате задолженности. В конце года Белоруссия перечислила аванс за газ и выразила надежду на восстановление объемов поставок нефти. Однако, как пишет ТАСС, Россия вернула его.

Российская сторона настаивает на полном исполнении газового контракта. При этом, напоминает ТАСС, Дворкович не исключал, что урегулирование газового вопроса с Белоруссией возможно и в судебном порядке, поскольку дело уже находится в суде.

Предыдущий аналогичный конфликт произошел в 2010 году. Тогда дело дошло до снижения поставок.