В Исаакиевском соборе в Санкт-Петербурге во время службы прошла акция протеста против передачи собора РПЦ, сообщает «Фонтанка».

Во время службы, пишет издание, активисты развернули бумаги с надписью «Музей-городу!» и начали фотографироваться на фоне священников.

По данным «Фонтанки», в акции в храме участвовали два десятка человек, среди них замечены представители ЛГБТ движений, движения «Весна», анархисты, общественный активист Динар Идрисов.

Вызванная на место полиция не стала вмешиваться и дала возможность протестующим спокойно разойтись. Однако около десяти человек отказались это сделать. Спустя время сотрудники музея все же уговорили их покинуть здание собора.

Депутат заксобрания Петербурга Борис Вишневский заявил «Новой газете», что инициативная группа и ее стороники не имеют отношения к данной акции.

«Мы считаем, что проводить подобные акции в храме недопустимо. Для этого есть другое время и место. Данная акция — частная инициатива одного человека», — сказал он.

Вишневский добавил, что на прошедшем мепроприятии на Марсовом поле Идрисов, действительно, «раздал 150 входных билетов в собор и пригласил посетить его как музей», однако «ни о какой акции протеста не говорилось».

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Ранее на Марсовом поле в Петербурге прошла акция против передачи Исаакиевского собора РПЦ. Она состоялась в формате встречи с депутатами, поскольку власти не согласовали митинг.

Как рассказал в беседе с «Новой» Борис Вишневский, мероприятие собрало около 5–8 тысяч человек, прошло спокойно и «исключительно удачно». Противники передачи Исаакиевского собора РПЦ объявили о начале кампании гражданского сопротивления и о выдвижении инициативы по проведению референдума.

О том, что власти Петербурга намерены передать Исаакиевский собор в пользовании РПЦ сроком на 49 лет стало известно ранее в январе. Губернатор Георгий Полтавченко заявил, что собор при этом сохранит функции музея.

Общественность Санкт-Петербурга выразила несогласие с решением властей. В частности, против передачи собора РПЦ выступил Союз музейных работников.