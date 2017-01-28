Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев и Международная организация по миграции в совместном заявлении призвали президента США Дональда Трампа продолжить прием беженцев в страну.

В документе говорится, что потребности беженцев и мигрантов во всем мире в переселении «никогда не были столь обширными, как сейчас», при этом «программа переселения, действующая в Соединенных Штатах является одной из наиболее важных в мире».

Авторы документа также выразили надежду, «что США сохранят позицию сильного лидера и продолжат традиционно устоявшуюся практику защиты тех, кто бежит от конфликтов и преследования».

Также в ООН выразили готовность продолжать сотрудничество с правительством США по вопросам беженцев.

Кроме этого, появилась петиция против указа Трампа о мигрантах, которую подписали 2 200 человек, в том числе 12 Нобелевских лауреатов. Они указывают на то, что введенные Трампом ограничения негативно скажутся на науке в США, поскольку в стране учатся и работают иностранцы, а также разлучат семьи.

Днем ранее, 27 января, Трамп подписал указ, согласно которому США на неопределенное время прекращает прием сирийских беженцев, а также на 120 дней прекращается прием беженцев в целом.

Кроме того, на 90 дней запрещается посещать США гражданам из стран с мусульманским большинством — Ирана, Ирака, Ливии, Сомали, Судана и Йемена.

На церемонии подписания указа в Пентагоне Трамп заявил, что отныне отбор беженцев будет «экстремальным» для защиты страны от «иностранных террористов».