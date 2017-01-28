Вице-премьер правительства Дмитрий Рогозин заявил, что Россия готова принять у себя авиаконструкторов с украинского предприятия «Антонов», передает ТАСС.

«Мы ждем переезда в Россию украинских авиаконструкторов, создававших “Ан”. Готовы их принять и всем обеспечить, чтобы не умерла школа Антонова». — сказал он во время посещении Воронежского акционерного самолетостроительного общества.

Авиационное опытно-конструкторское бюро под руководством Олега Антонова было создано в 1946 году на Новосибирском авиационном заводе. В 1952 году оно переехало в Киев, где занялось созданием военно-транспортных и пассажирских самолетов семейства «Ан».

В мае 2015 года экс-премьер-министр Украины Арсений Яценюк объявил о прекращении военно-технического сотрудничества с Россией, концерн «Антонов» был выведен из состава российско-украинского совместного предприятия «ОАК-Антонов», которое занималось разработкой новых самолетов. В результате украинско-российские проекты, в частности, по созданию Ан-70, Ан-124 и Ан-140, были заморожены.

Напомним, Рогозин посетил Воронеж из-за технических проблем с двигателями на ракетах-носителях «Протон-М», которые производятся в столице Черноземья. Как установили эксперты, при сборке двигателей использовались не материалы с содержанием драгоценных металлов, как положено, а их менее жаростойкие аналоги. По одной из версий, именно неполадки в двигателе могли стать причиной крушения космического корабля «Прогресс» в районе Тувы.