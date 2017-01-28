Художественный руководитель Санкт-Петербургского Дома музыки, виолончелист Сергей Ролдугин в интервью телеканалу «Россия 24» выразил готовность еще раз выступить с концертом в сирийской Пальмире.

«Я готов еще раз полететь туда, и Валера Гергиев со своими ребятами», — сказал Ролдугин (цитата по ТАСС).

Музыкант также назвал героями погибших в авиакатастрофе артистов ансамбля имени Александрова, летевших в декабре прошлого года в Сирию, чтобы дать концерт.

«Они герои не потому, что погибли, а потому, что согласились полететь туда», — сказал виолончелист.

Ролдугин напомнил, что среди погибших был начальник департамента культуры Минобороны Антон Губанков.

«Вы знаете, это действительно достаточно больно, человек, который вручал мне медаль за освобождение Пальмиры, Губанков, погиб в самолете Ту-154 — светлейший человек. И память всем артистам», — добавил музыкант.

Он также выразил надежду на то, что вандализм в древнем городе рано или поздно закончится.

Напомним, 27 марта 2016 года Пальмира, являющаяся памятником Всемирного наследия ЮНЕСКО, при поддержке российской авиагруппы была освобождена от боевиков. Она находилась под их контролем с мая 2015.

Спустя месяц в амфитеатре Пальмиры прошел концерт оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева, посвященный освобождению города. Среди выступавших был виолончелист Сергей Ролдугин.

За концерт в древнем городе Гергиева и музыкантов Минобороны России наградило медалями «За освобождение Пальмиры», а Гергиев стал лауреатом Госпремии России за выдающиеся достижения в гуманитарной области.

В конце декабря 2016 года разбился самолет Минобороны Ту-154, летевший в Сирию, чтобы дать праздничный концерт. На борту были военнослужащие, артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова, журналисты и глава благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка (доктор Лиза). Все они погибли.

20 января 2017 года боевики Исламского государства (организация признана террористической и запрещена в России) разрушили фасад Римского театра и знаменитый тетрапилон (четыре колонны) в пальмире.