Руководство компании Google рекомендовало своим сотрудникам незамедлительно вернуться в США из-за ужесточения американской миграционной политики президентом Дональдом Трампом. Об этом сообщает «Би-би-си» со ссылкой на свои источники.

Официально Google не комментирует сообщение о необходимости скорейшего возвращения сотрудников. Однако агентство Bloomberg ознакомилось с уведомлением, которое получили сотрудники Google от гендиректора компании. В нем Сундар Пичаи отметил, что ему «больно смотреть на то, какую цену платят за этот указ наши коллеги».

«Мы всегда публично заявляли о том, каких взглядов придерживаемся по вопросам иммиграции, и продолжим это делать», —подчеркнул он.

В Google считают, что от указа Трампа могут пострадать более 100 сотрудников компании, которые работают в ее подразделениях в США, но в данный момент находятся за рубежом в командировках или в частных поездках. The Wall Street Journal уточняет, что речь идет о 187 сотрудниках Google. Все они родом из семи мусульманских стран и имеют действующие американские визы.

Bloomberg отмечает, что в Google работает значительное число иммигрантов. В прошлом она добивалась от властей США смягчения правил въезда иностранцев в страну.

27 января 2017 года Дональд Трамп подписал указ, согласно которому США на неопределенное время прекращает прием сирийских беженцев, а также на 120 дней прекращается прием беженцев в целом. Также на 90 дней запрещается посещать США гражданам из стран с мусульманским большинством — Ирана, Ирака, Ливии, Сомали, Судана и Йемена.

Трамп пояснил, что подписывает указ в целях безопасности, чтобы оградить США от террористов.

На следующий день Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев и Международная организация по миграции в совместном заявлении призвали Трампа продолжить прием беженцев в страну, поскольку потребности беженцев и мигрантов во всем мире в переселении «никогда не были столь обширными, как сейчас».

Кроме этого, 2 200 человек, в том числе 12 Нобелевских лауреатов, подписали петицию против указа Трампа о мигрантах. Они указали на то, что введенные Трампом ограничения негативно скажутся на науке в США, поскольку в стране учатся и работают иностранцы.