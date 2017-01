Президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп поговорили по телефону.

Как сообщил позднее Кремль, лидеры обсудили «актуальные международные проблемы, включая борьбу с терроризмом, положение дел на Ближнем Востоке, арабо-израильский конфликт», а также «ситуацию вокруг иранской ядерной программы и Корейского полуострова» и «основные аспекты кризиса на Украине».

«Дональд Трамп попросил передать пожелания счастья и процветания российскому народу, отметив, что народ США с симпатией относится к России и её гражданам. Владимир Путин, в свою очередь, подчеркнул, что в России испытывают аналогичные чувства к американцам», — сообщил Кремль.

Путин и Трамп договорились провести личную встречу и условились поддерживать регулярные личные контакты, добавили в пресс-службе Кремля.

Разговор лидеров двух стран продолжался около 45 минут. Это первый разговор между Путиным и Трампом после вступления американского лидера в должность президента США. До этого Трамп в качестве президента разговаривал с премьер-министром Японии Синдзо Абэ и канцлером Германии Ангелой Меркель.

В Овальном кабинете во время разговора с Путиным рядом с Трампом находились вице-президент Майк Пенс, шеф аппарата Белого дома Райнс Прибас, советник президента по нацбезопасности Майкл Флинн и советник по стратегическим вопросам Стивен Бэннон.

After speaking with Chancellor Merkel for 45 minutes @POTUS is now onto his 3rd of 5 head of government calls, speaking w Russian Pres Putin pic.twitter.com/RPAWIgcO2C