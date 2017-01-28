Актриса Театра.doc Анастасия Слонина, написавшая заявление в полицию на акциониста Петра Павленского и его соратницу Оксану Шалыгину о насильственных действиях сексуального характера, рассказала «Открытой России» свою версию произошедшего.

В октябре 2016 года между Павленским и бывшим бойфрендом Слониной, актером Театра.doc Василием Березиным возник конфликт. Березина обвинили в том, что он «избивал, душил, плевал в лицо и бил головой об ванну» Слонину. Павленский вместе с соратницей решили помочь ей, «чтобы он перестал бросаться с кулаками».

«Конфликт между нами произошел, я его побил, а Оксана потребовала у него попросить у всех женщин прощения и пообещать ей, что он больше никогда избивать и глумиться над женщинами не будет. Он дал ей это обещание. Вот и все», — приводит «Открытая Россия» слова Павленского.

По словам Слониной, до того как Павленский избил ее бывшего бойфренда, она видела акциониста «всего пару раз и даже не общалась с ним». Известие о том, что Павленский избил Березина, вызвало у нее «полное недоумение и шок». «Никого избивать и никого заходить на территорию моей личной жизни я не просила. Я в тот момент была на гастролях и даже сделать ничего не могла», — отметила она.

Березин подал заявление об избиении в полицию, в театр пришли полицейские. По словам Слониной, сотрудники полиции обвинили в произошедшем ее. Тогда она попросила Павленского познакомить ее с его адвокатом, чтобы он научил, как вести себя с полицией. Через неделю состоялась встреча, которая, по словам актрисы, продлилась минут 20. «Мне сказали, что юридически это меня никак не касается, и все», — сказала она.

Следующая встреча с Павленским, по ее словам, произошла у него дома поздно вечером 3 декабря. По словам друзей Слониной, поговоривших с «Открытой Россией», она поехала к Павленскому и Шалыгиной вечером после спектакля по их просьбе, чтобы обсудить возможное уголовное дело по избиению Березина. «Они разговаривали около часа, и вдруг Петр оказался в трусах и с ножом, а Слонина чудом унесла оттуда ноги», — пишет издание.

Слонина обратилась к врачам. На их вопрос, что произошло, сказала, что ее порезали. «Они записали у себя место происшествия, имена и фамилии никто не спрашивал», — добавила актриса.

Она также отметила, что заявление в полицию подала сама, никто ей не советовал, и она об этом не жалеет.«Я решила, что мне крупно повезло, что я вышла оттуда живой. Могла бы и не выйти. Вот и написала. Может, все это спасет кому то жизнь. Или не сломает психику. Или, как минимум, предостережет», — подчеркнула она.

Слонина также сообщила, что слышала о том, что Павленский и Шалыгина придерживаются свободной любви, но ее это мало интересовало. «Они казались мне интересными людьми, и никаких сексуальных подоплек с моей стороны не было. А поехать поздно вечером к знакомым в гости пообщаться — криминала я тут не вижу», — добавила актриса.

Сам Павленский в беседе с «Открытой Россией» представил другую версию событий: он говорит, что актриса «для чего-то на протяжении нескольких месяцев настойчиво искала с нами близкого контакта», а как только «контакт произошел», «на следующий день появляется заявление». Художник отметил, что через месяц после инцидента актриса приехала в гости, «чтобы провести вместе вечер», у них «были близкие отношения», и они «попрощались друзьями».

Напомним, в отношении акциониста Петра Павленского и его соратницы Оксаны Шалыгиной проводится проверка по двум статьям Уголовного кодекса. Как рассказал Павленский, о проверке он узнал, когда следователи встретили его в московском аэропорту. После допроса они с Шалыгиной решили эмигрировать: на машине добрались до Украины, а оттуда улетели во Францию.